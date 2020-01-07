據實價登錄資料，統計近二年1-10月位於雙北市境內的捷運站周邊交易量前五名，發現台北市前三名依舊是中山國小站、新北投站與內湖站，但今年古亭站與西門站擠進第4與第5名行列；至於新北市則變動較大，今年以捷運蘆洲站交易量居冠，若以捷運線來觀察，中和新蘆線今年共有6站入榜，堪稱最強買房捷運線。永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台北捷運自1996年3月開始營運至今已近24個年頭，已是雙北市交通運輸的骨幹，也成為大台北地區民眾通勤、觀光重要的大眾運輸工具，加上捷運周邊生活機能完善，「逐捷運而居」的觀念深植民，捷運站周邊成為民眾購屋的首選區位。

盤點台北市近兩年1-10月各捷運站的交易量，前三名均無變動，今年仍以中山國小站交易313件居冠，新北投站與內湖站則以254件與245件分占二、三名，謝志傑表示，中山國小站周遭生活機能完善，附近產品型態多元，加上住宅均價58.6萬元，較台北市中心其他捷運站相對親民，因此吸引不少自住客購屋。新北投站則以房價「4字頭」最為親民，吸引不少首購族進場購屋。位居第三名的內湖站則受惠內湖科學園區的蓬勃發展，吸引高科技產業與企業總部進駐，龐大的就業機會也帶動購屋需求，讓不少科技人就近落腳，選擇在具備交通優勢的捷運文湖線沿線購屋，讓內湖站受青睞。謝志傑指出，今年古亭站與西門站擠下中山國中站與東湖站，穩坐四、五名，古亭站與西門站均有雙捷運優勢，交通便捷性大增，而古亭站還有明星學區加持，讓購屋需求穩定。

至於新北市，近兩年1-10月各捷運站交易量前五名變化較大，今年以蘆洲站交易量357件位居第一，永安市場站退出榜外，由南勢角站遞補。謝志傑說明，今年蘆洲站交易表現亮眼，除了捷運站周邊整體機能逐步到位外，主要是標榜到站即到家的捷運共構宅「希望城市」有多達60件以上的交易，讓蘆洲站一舉奪下今年的交易量冠軍寶座。謝志傑補充，永安市場站位於頂溪站與景安站間，但房價明顯高於景安站許多，讓民眾寧願選擇下一站，房價更實惠，因此，讓永安市場跌出前五名榜單外，反而是房價相對親民的南勢角站，憑藉周邊生活機能完整，採買便利，加上「3字頭」房價，吸引自住首購族群進駐。

(時報資訊)