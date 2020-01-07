美國與伊朗之間的緊張關係升高，但隔夜美股在網科股走強帶動下由跌轉升，以及大陸股市近日相對持穩，受此激勵，周二香港恆生指數開漲0.45%，為28352.68點。國企股(H股)開漲0.27%，為11195.19點。香港交易所、騰訊等重量級藍籌股反彈，華為概念股集體走高。

(時報資訊)