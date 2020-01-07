《港股》美股回穩，恆指開漲0.45％ 10:002020/01/07 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國與伊朗之間的緊張關係升高，但隔夜美股在網科股走強帶動下由跌轉升，以及大陸股市近日相對持穩，受此激勵，周二香港恆生指數開漲0.45%，為28352.68點。國企股(H股)開漲0.27%，為11195.19點。香港交易所、騰訊等重量級藍籌股反彈，華為概念股集體走高。 (時報資訊) #香港 也許您會感興趣 推薦閱讀 螞蟻金服 進軍新加坡網銀 04:092020/01/03 全球財經 和理非非不再？攝影集見證香港 04:102020/01/03 藝文副刊 《美股掃瞄》人行降準＋貿易利多，美股再創新高 09:092020/01/03 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國12月製造業活動放緩 09:262020/01/03 財經 習近平要帶香港拚經濟 04:102020/01/06 時論廣場 新任中聯辦主任駱惠寧：冀港重回正軌 12:262020/01/06 兩岸 港中聯辦主任駱惠寧：對香港而言 「一國兩制」是最大優勢 11:572020/01/06 兩岸 中聯辦新主任駱惠寧 提三個確保 04:102020/01/07 兩岸要聞 《美股掃瞄》網科股撐盤，美股跌轉升 08:202020/01/07 財經 環時：望香港新年翻開新一頁 09:362020/01/07 兩岸 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 斷臂求生撤回台 老謝點名多家台商投資大陸慘賠 - 財經 昔股王年營收慘 專家：AirPods賣2周就打爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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