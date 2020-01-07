反滲透法在去年最後一天順利完成三讀，雖然施行細則施行細則尚未出爐，正式上路要等到大選後，但擔心「綠色恐怖」的不安情緒，已悄悄地蔓延開來。因質疑故宮南院政策，遭警方約談的台大教授蘇宏達，公開譴責蔡政府威脅言論自由；更有民眾陸續出面控訴，只因轉傳在野立委批評《反滲透法》的記者會內容，就被行政機關「查水表」，而蔡競選總部發言人林靜儀接受德國之音訪問時表示「主張統一恐構成叛國」「若未來綠委人數達三分之二就修改國歌國號」等說法，更被藍營痛批是包藏反滲透法「戒嚴復辟」的禍心，成為左右大選的最新變數！

民進黨搶在總統大選前11天，高舉「防止境外勢力介入選舉」的大旗，搭配優勢立委席次，輕鬆三讀通過《反滲透法》立法，但前總統馬英九痛批民進黨根本是在打擊異己，前副總統呂秀蓮也兩度警告威權復辟，前朝元首不分藍綠撻伐反滲透法，引發外界高度關注。

總統蔡英文下令立法院限期通過《反滲透法》後，綠委口徑一致，都說歐、美、澳已訂定類似法律，企圖淡化民眾對於該法侵犯人權的疑慮。但藍營質疑，儘管美國、澳洲、德國都有類似防止政治外力滲透的法律，但其中也僅有澳洲在二○一八年底通過《境外勢力干預透明法》，比較接近台灣的《反滲透法》。不過，澳洲要求外國代理人事先向政府登記，即可公開在澳洲活動，對未主動登記者，最高判處五年徒刑，民進黨卻不顧外界對《反滲透法》太多空白授權，將成為執政黨打擊政敵與侵害人權工具的質疑，堅持以澳洲也有類似法律為藉口，通過堪稱各國中規定最有損害人權疑慮的《反滲透法》。

民進黨強行三讀通過《反滲透法》，引起破壞兩岸和平與打壓自由民主的議論。（圖／本刊繪圖組）

國民黨不分區立委候選人陳以信認為這個結果並不令人意外，他舉例，「《反滲透法》三讀後，如果被『烏龍共諜王立強』點到名的人，就可能面臨五年以下刑期；就算最後獲判無罪，經過起訴過程的蹂躪，不死也半條命。台商、台僑和台眷，都要擔心被構陷入罪。」

民黨不分區立委候選人陳以信說，民眾若被指控觸犯《反滲透法》，歷經起訴過程，不死也少半條命。（圖／報系資料庫）

其實，綠營內部對於反滲透法的「後座力」也不敢輕忽，由於又爆發「林靜儀指統一恐叛國」的風波，不僅蔡英文多次出面消毒，強調民主是守護的核心價值，從來不會把不同的政治主張視為叛國。儘管林靜儀之後蟄伏多日未公開現身，企圖比照「卡神網軍案」模式冷處理，但藍營卻認為效果有限，因為就在林靜儀「說出內心話」的同時，陸續有民眾出面控訴，只因為轉PO立委質疑蔡政府政策的影片或質疑反滲透法，就被警方以「違反社維法」約談，甚至還有民眾同時遭三地警方約談的紀錄，僅僅蔡政府大舉引用社維法就已經讓民眾有如驚弓之鳥，反滲透法遭質疑空白授權更多，要民眾怎可能相信「不同政治主張者絕不會遭入罪」？對照昔日白色恐怖時期，執法者也常以「防匪諜」最為抓人理由、產生許多冤假錯案，雖然歷經多年後獲得平反，只是逝者以矣。如今，民進黨如今又祭出反滲透法，若無更多具體作為，只用口頭保證就要民眾信服，恐怕不會有效果。

(中時電子報)