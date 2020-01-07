為因應武漢肺炎病例群組個案數字上升，香港政府6日晚間指出，進一步加強預防措施，增加機場及高鐵等出入境管制站抽檢安排，同時全速修訂《預防及控制疾病條例》，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入法定必須呈報的傳染病。

路透報導，香港食物及衛生局局長陳肇始昨天召開嚴重應變級別督導委員會會議，與多個相關政策局和部門討論最新情況以及防控措施，以保障公眾健康。

陳肇始在會上說：「現時香港無發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，但武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種『對公共衛生有重要性的新型傳染病』，在評估了相關風險後，政府已於1月4日正式啟動嚴重應變級別，即三級中的第二級，並落實這個級別的應對措施。」

據香港醫管局統計，公立醫院6日再接收6名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎征狀的病人；連同此等個案，公立醫院自去年12月31日起共向衛生署呈報21起相關病人個案，其中7人已經出院。

港府已加強港口衛生措施，若發現有急性呼吸道症狀的發燒旅客，並于病發前十四天內曾到武漢，將會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進而港鐵及機場管理局和相關航空公司亦已加強於由武漢抵港的高速鐵路（高鐵）及飛機的清潔消毒措施，加強高鐵西九龍站及機場客運大樓的清潔。

報導指出，港府還決定全速修訂《預防及控制疾病條例》加強呈報工作，衛生署也已致函全香港私立醫院、私立醫生和中醫師，呼籲加強留意及通報符合擴大監測範圍。

(中時 )