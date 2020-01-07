NBA聯盟公布球隊實力榜，公鹿依舊雄霸第一，塞爾提克爬升至第二，湖人從第五竄升至第三，勇士則跌至倒數第二，慘不忍睹啊！

公鹿目前32勝5敗，戰績全聯盟第一，「字母哥」阿提托康波在攻守兩端的優異表現讓公鹿始終維持在高檔戰力，米德頓更是字母哥的強力臂膀，當字母哥不在米德頓身邊的314分鐘，公鹿每100回合的淨勝分9.5分。

輸掉聖誕大戰之後，湖人至今5連勝在手，昨日在主場逆轉擊敗活塞，詹姆斯繳出本季第9次大三元，全場20記麻辣鍋，可惜後衛布雷德利受傷退場。

(中時 )