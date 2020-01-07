NBA》球隊實力榜 湖人第三勇士倒數第二 10:092020/01/07 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 NBA聯盟公布球隊實力榜，公鹿依舊雄霸第一，湖人在詹姆斯（右）的領軍下回升至第三。（路透資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 NBA聯盟公布球隊實力榜，公鹿依舊雄霸第一，塞爾提克爬升至第二，湖人從第五竄升至第三，勇士則跌至倒數第二，慘不忍睹啊！ 公鹿目前32勝5敗，戰績全聯盟第一，「字母哥」阿提托康波在攻守兩端的優異表現讓公鹿始終維持在高檔戰力，米德頓更是字母哥的強力臂膀，當字母哥不在米德頓身邊的314分鐘，公鹿每100回合的淨勝分9.5分。 輸掉聖誕大戰之後，湖人至今5連勝在手，昨日在主場逆轉擊敗活塞，詹姆斯繳出本季第9次大三元，全場20記麻辣鍋，可惜後衛布雷德利受傷退場。 (中時 ) #NBA #湖人 #公鹿 #勇士 #阿提托康波 也許您會感興趣 推薦閱讀 眾球星悼念 喬神「沒史騰就沒我」 04:102020/01/03 運動天地 NBA》勇士教頭：聯盟該回歸舊制 13:552020/01/03 體育 NBA》離開喬丹！吉米巴特勒提前解約 15:512020/01/03 體育 NBA》一眉哥棒打老東家 湖人輕取鵜鶘 14:042020/01/04 體育 一眉哥爆砍46分 鵜鶘奄奄一息 04:102020/01/05 運動天地 NBA》湖人主帥：不排除考辛斯本季復出 11:102020/01/05 體育 NBA》史無前例 卡特橫跨4個10年 13:002020/01/05 體育 陸資進軍五大聯賽 豪買足球隊 04:102020/01/06 話題觀察 春節疏運 循台61線幸福公鹿解決壅塞 21:012020/01/06 生活 湖人快艇雙贏 洛城球迷雙喜 04:102020/01/07 運動天地 體育熱門新聞 NBA》球隊實力榜 湖人第三勇士倒數第二 - 體育 MLB》投手專用號誌？聯盟出招防作弊 - 體育 馬來西亞大師賽開打 戴資穎首輪對手換人 - 其他 不當洪一中跳槽苦主 樂天備妥重金回擊 - 體育 NBA》超人再起 霍華加入灌籃大賽 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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