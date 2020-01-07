黑鷹直升機失事已經開始啟動調查，黑盒子經過交通部運安會下載資料解讀，並將電磁紀錄移交給軍方後，卻因運安會主委直言8成排除動力機械及下沉氣流問題，傳出軍方不滿要查洩密者。空軍司令部上午表示，對於1月2日黑鷹失事後，運安會快速的協助解讀「黑盒子」資訊表達感謝，根本毫無「查洩密」一事，請外界不要臆測，讓國人誤解。

空軍司令部指出，因涉及原廠解讀權限，已協調美在臺協會，儘速將黑盒子送美完整解讀。本次失事調查尚須蒐集各項資料，黑盒子資料僅為其中乙項，取得黑盒子資料後，再進一步與其他事實資料（如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等），進行交叉比對、分析評估及研討審查等工作。

空軍司令部強調，本案依據「空軍飛行及地面安全教範」失事調查規定，已成立調查委員會及審查委員會，指派相關專業編成飛行、修護、醫務、法務、氣象等委員席位，另邀請運安會及飛機設計原廠公司，共同協助審查，並按「現場調查」、「事實資料蒐集」、「分析」及「結論」等程序執行。空軍相當感謝運安會及各界的協助，但籲請外界勿妄加臆測，報導不實言論，使國人誤解。

(中時電子報)