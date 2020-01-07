連日來發生轉貼訊息被約談，「卡神」楊蕙如經營網軍等事件，引發民心惶惶。國民黨立委許毓仁今天在臉書上指出，面對這種情形，我們不能再容忍了，真的言論自由就是讓大家都能放心的發表自己的看法，所以1月11日一定要回家投票，用選票下架網軍政府，還給人民免於恐懼的自由。

許毓仁說，自己作為一名立法委員，監督政府施政本是天職。但凡我在臉書點出政府在執政上有危害人民的疑慮，往往不到五分鐘就會有大量的民眾進來留言，內容不僅都是在謾罵而且相似度高，點開一看就可以發現很多都是假帳號。

許毓仁指出，不是只有我遇到這個狀況，很多人都抱怨說現在都不敢在網路上分享想法，曾幾何時開放的網路空間，竟讓民眾被迫進行自我的思想審查，這些都是所謂的網軍他們的所作所為。

許毓仁感慨，現在檢調單位認證民進黨籍楊蕙如就是網軍操弄PTT試圖影響關西機場事件的輿論風向，民進黨卻一聲也不吭進行冷處理，繼續任由其他網軍繼續攻擊其他人。

他呼籲，1月11日一定要回家投票，用選票下架網軍政府，還給人民免於恐懼的自由。

(中時 )