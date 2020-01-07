宏達電昨天（6日）公布過去一年來的成績單，2019年全年營收為100.15億元，創下2001年以來新低。彭博專欄作家Tim Culpan指出，這樣的年度營收，蘋果AirPods賣兩周就可以達到了。而宏達電曾是台股千元股王，如今股價只剩不到40元，令人不勝唏噓。

宏達電公布2019年12月自結合併營收為6.1億元，累計去年合併營業收入為100.1億元，年下滑57.82%，創2001年營收155.5億元以來的新低。

針對宏達電營收下滑，彭博專欄作家Tim Culpan在推特指出，蘋果公司旗下AirPods兩周貢獻的營收，已超過宏達電全年營收，雖然宏達電表現尚未好轉，但還是有人在支撐股價，他對此感到困惑。宏達電今天（7日）股價早盤在平盤附近震盪。

隨著策略性的減少推新機，宏達電2019年以來月營收縮減至6~10億元間，不過也因為宏達電手機已經不具經濟規模、品牌集客力也早已消失，少賣一支手機就少賠一點錢，因此，就算宏達電2019全年營收只剩100億元出頭，但本業虧損比起去年並沒有放大。

隨著宏達電營收在2019年已落底、本業虧損也不再增加，2020年起能否減少虧損，還得視VR接受度而定。

(中時電子報)