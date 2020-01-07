台北深坑青年壯遊點規畫農業活動，讓學生走出都會城市，進入真實的農村日常生活，透過觀察、探索與實作，喚起學習者的渴望和喜悅，「老街、古道、單車河濱自由行」課程透過走讀社區，鼓勵學生了解生長土地的人文和環境，並讓偏鄉再現風華。

教育部青年署去年起試辦「青年壯遊點推動戶外教育計畫」，鼓勵長期耕耘地方的青年壯遊點與鄰近學校合作，結合在地生態環境及傳統產業設計各種體驗方案，帶學生走出教室、認識家鄉，實踐「讓學習走入真實世界」的目標。據統計，有22個青年壯遊點結合71所學校辦理120梯次戶外教育體驗學習活動，提供4000多名學生參加。

苗栗三義青年壯遊點的桐花季走讀木雕實作、客家文化與VR體驗，提供多種方案讓學生選擇，活動設計的豐富性及多元性受到校方與學生的高度評價，富含教育與文化傳承意義。此外，將香茅文化帶入校園，以實際解說配合精油DIY體驗，並以有獎徵答的方式互動，激發學生主動探究書本以外的地方產業知識。

來到台南，廟宇密布市區各個角落，可以說整個城市都是博物館，非常適合推廣傳統工藝，也是進行藝術與人文教育的良好場所。台南府城青年壯遊點以推動工藝城市為主軸，與鄰近國小共同開發藝術與人文的戶外教育課程，透過廟宇工藝推動美感教育並期望學生未來能承續家鄉的傳統技藝、創新地方的文化產業。

對戶外教育的認識還停留在遊樂園之旅嗎？青年壯遊點與學校合作推動戶外教育，提供學生體驗及探索活動場域，共同發展學習方案與活動，培養對這塊土地的熱情與關懷。更多訊息可至青年署官網及「壯遊體驗學習網」瀏覽。

(中時 )