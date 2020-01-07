2020大選在即，各候選人都進入最後衝刺，而國民黨總統候選人韓國瑜卻在昨晚在臉書感性地發表了一篇文章，表示如今韓粉都被妖魔化，直呼「有多少仇恨都是建立在謠言之上！」

韓國瑜表示，民進黨的一貫手法都是偽裝成假韓粉、發出過激的留言，最後再回頭批評這些假留言，這些做法從民進黨謝系的「新文化青年工作隊」的粉專中就可知一二，直呼韓粉們都很可憐，沒有雙主菜便當、被人排擠、還要被汙名化。

韓國瑜呼籲有受過教育、有常識的人好好思考一下，這樣子真的合理嗎？公平嗎？而做出這種行為的就是崇尚兔死狗烹、號稱自己進步的「民主退步黨」；對此，新文化基金會董事長林耀文卻澄清自己的臉書中沒有這些內容，但對比影片中「新文化青年工作隊」封面大大的「新文化基金會」，更是讓人心寒！

既然新文化基金會今天表示要提告，我在此全力表示支持！韓國瑜表示，希望檢調可以好好地查、用力地搜，千萬不要雷聲大雨點小，做做樣子；希望檢調以及林耀文董事長可以儘快還我們一個公道！

(中時電子報)