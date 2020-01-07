民航局建議廢遠航執照 林佳龍證實已收到 10:202020/01/07 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍（中）表示，民航局建議廢止遠東航空營業許可，交通部已經收到。（潘千詩攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空去年12月12日無預警宣布停飛，儘管董事長張綱維隔日稱是誤會，且即將有資金挹注公司，但遠航昨日沒發出員工薪水，民航局已將廢照建議報給交通部，部長林佳龍證實已經收到，但未透露何時會有最終結果。 林佳龍指出，民航局有建議廢止遠航的營業許可，目前交通部航政司、法規會等單位，已要求民航局補充資料，提出更詳盡的理由，說明自己的判斷，而遠航發不出員工薪資，已是再次跳票。他強調，飛安是交通部最高原則和最起碼的要求，此事沒有時間或政治考量。 (中時 ) #交通部 #遠航 #民航局 #跳票 #林佳龍 #執照 也許您會感興趣 推薦閱讀 打造「西高鐵東快鐵」 未來環島只要6小時 17:392020/01/03 生活 6小時鐵路環島！交通部完成高快速鐵路網規畫 19:482020/01/03 財經 遠航處分案再申請延後審議 盼與投資人好好協商 20:022020/01/03 財經 成功、追分雙軌通車 林佳龍：打通任督二脈 21:212020/01/03 生活 民航局處分案 遠航要求再延三天 04:092020/01/04 產業特刊 國道客運喊補貼旅客換凍漲 交通部回應了 13:412020/01/06 生活 雙鐵夾殺 交通部祭3大方案救國道客運 13:442020/01/06 生活 復飛無望？全看下午遠航員工薪資能否入帳 13:192020/01/06 生活 撐不住！國道客運喊漲17.17％ 交通部：增補貼凍漲票價 21:062020/01/06 生活 民航局結合東南科大 無人機發展新里程 04:102020/01/07 焦點新聞 生活熱門新聞 2020運勢出爐！6生肖最衰尾 - 生活 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 - 生活 吐司抹醬藏致癌物？這幾樣恐中鏢 - 生活 去除毒素農藥 營養師：這3種菜要先汆燙 - 生活 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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