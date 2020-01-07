遠東航空去年12月12日無預警宣布停飛，儘管董事長張綱維隔日稱是誤會，且即將有資金挹注公司，但遠航昨日沒發出員工薪水，民航局已將廢照建議報給交通部，部長林佳龍證實已經收到，但未透露何時會有最終結果。

林佳龍指出，民航局有建議廢止遠航的營業許可，目前交通部航政司、法規會等單位，已要求民航局補充資料，提出更詳盡的理由，說明自己的判斷，而遠航發不出員工薪資，已是再次跳票。他強調，飛安是交通部最高原則和最起碼的要求，此事沒有時間或政治考量。

(中時 )