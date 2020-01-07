根據路透，香港政府6日晚間表示，因武漢肺炎病例人數持續上升，將進一步加強管控措施，包括增加機場及高鐵等出入境管制站抽檢，以及全速修訂《預防及控制疾病條例》，將嚴重新型傳染性病原體呼吸系統疾病納為法定須呈報的傳染病。

香港食物及衛生局局長陳肇始6日在嚴重應變級別督導委員會中指出，「現時香港無發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，但武漢出現的病毒性肺炎病例群組個案可被視為一種『對公共衛生有重要性的新型傳染病』，在評估了相關風險後，政府已於1月4日正式啟動嚴重應變級別，即三級中的第二級，並落實這個級別的應對措施」。

根據醫管局的統計，公立醫院6日又接收6名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人；連同這些案例，公立醫院自去年12月31日起共向衛生署呈報21宗相關病人個案，其七人已經出院。

目前，香港政府已加強港口衛生措施，若發現有急性呼吸道症狀的發燒旅客，並於病發前十四天內曾到武漢，將會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進；而港鐵及機場管理局和相關航空公司亦針對從武漢抵港的航班及高鐵進行強力消毒。

至於，港府正在修訂的《預防及控制疾病條例》以加強呈報工作，衛生署亦已致函全港私家醫院、私家醫生和中醫師，呼籲加強留意及通報符合擴大監測範圍。

(旺報 )