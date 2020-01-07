1.久元(6261)：外資自12月初以來持續買超，多頭休兵兩日後，今早重擂戰鼓，股價逆漲逾1%，意圖收復5日線。

2.京元電(2449)：上季、去年營收齊登高，今年續衝鋒，帶動今早股價逆勢彈升至36.65元。

3.聯電(2303)：昨外資大舉回補買超22190張，帶動早盤股價一度逆漲至16.15元，惟空壓仍強。

4.台積電(2330)：昨遭外資調節賣超16096張，加上昨夜ADR收跌1.15%，今早雖奮力開高，但旋即翻黑跌至329元。

5.磐儀(3594)：去年營收創新高，早盤飆升逾8.5%至25.3元，衝5個月高價。

6.麗嬰房(2911)：外資偏多、線型上揚，早盤放量逆漲至8.49元、漲幅近7%。

7.高力(8996)：外資連兩日賣超計百餘張，但澆不熄追價買盤熱情，早盤股價續漲逾5%。

8.所羅門(2359)：去年12月營收3.7億元，月增70.06%、年增27.59%，早盤人氣爆衝，股價強漲近5.5%。

9.群創(3481)：全球手機主流面板規格低溫多晶矽顯示器（LTPS）拉貨力道強勁，產能滿載，供不應求，一路旺到2021年無虞，股價漲2.35%。

10.華通(2313)：法人表示，5G手機對主板線路設計要求更加精密，H1淡季不淡，股價漲逾2%。

11.泰碩(3338)：受惠陸系客戶基地台對散熱模組持續拉貨，去年12月和去年營收雙創歷史新高，股價漲逾1%。

12.友達(2409)：尖端車用顯示技術，導入智慧交通場域發展，股價漲0.9%。

13.玉晶光(3406)：美系外資在最新報告中重申為「蘋果供應鏈首選」，給予「加碼」評等，目標價上調至670元，股價漲0.88%。

14.廣明(6188)：美訴訟失利、賠償金變3倍，早盤再挫第二根跌停，創32.95元之波段新低價，委賣1.1萬張。

15.譜瑞-KY(4966)：不畏外資轉賣超，今年大廠帶旺，業績可望更上層樓，推升股價反彈上揚近2%。

16.信驊(5274)：BMC晶片出貨旺，營收創3高，晨盤上漲逾2.5%，重返5日、20日雙線上。

17.神盾(6462)：獲行院補助AI on Chip，上月營收年增1.2倍，股價強漲逾2.5%。

18.宜鼎(5289)：上月營收雙摔，去年全年減6.41%，晨盤高點修正，下滑逾3%。

19.聯詠(3034)：三大法人近5日共賣超逾萬張，買方低點搶進，早盤回神漲逾3.5%。

20.昂寶-KY(4947)：快充IC出貨增，今年業績戰新高，晨盤挾量上漲逾2.5%。

21.勤凱(4760)：被動元件廠需求回溫，法人看好首季營收創高有望，開盤後急攻漲停。

22.鮮活-KY(1256)：去年營收35億元，續創新高，昨日回檔買盤積極進貨，逆勢走高逾1%。

23.海悅(2348)：去年豐收，營收、獲利挑戰雙新高，多方扭轉頹勢，開盤後攻漲3%以上。

24.帆宣(6196)：廠務工程接單暢旺，今年體質好，回檔修正未再破底，今早反彈1%以上。

25.貿聯-KY(3665)：特斯拉題材正旺，後市看好，三大法人態度偏多，股價走強回到5日線上。

26.康那香(9919)：防疫利多鈍化，股價漲多回檔，早盤下跌5%逼近11元整數關卡。

27.網龍(3083)：寒假+農曆年紅包題材持續發酵，近日回檔後攻勢再起，早盤攻漲3%拚回90元。

28.聚陽(1477)：訂單暢旺，再擴東南亞產能，去年營收創新高，預期今年還有高峰可期，早盤止跌反彈2%，收復月線。

29.科妍(1786)：上月營收為0.52億元，年增26.7%，激勵晨盤突破均線糾結區，放量走揚近3%。

30.全新(2455)：去年12月營收2.25億元，第四季與2019年營收分別以7.43億元、25.31億元，同造歷史新猷，早盤開高後遭賣單調節，股價拉回至平盤附近震盪。

31.光環(3234)：5G頻譜標金破千億，光通訊股攻勢再起，昨獲外資翻多買超相挺，早盤價量齊揚反彈5%，登上兩年高點。

32.華星光(4979)：買盤點火，晨盤放量上攻2%，來到兩個月高價。

(時報資訊)