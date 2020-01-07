在各國央行寬鬆貨幣及大陸刺激經濟政策的支持下，全球固定收益市場2019年的表現十分強勁。展望2020年，法人認為，儘管亞洲固定收益資產今年增值機會或許有限，但因利率仍在低檔且有三大投資主題，目前價格水準仍具投資價值。

富達國際亞洲固定收益主管Bryan Collins表示，全球央行的貨幣寬鬆政策、各國持續推出的財政政策以及不時出現的地緣政治風險等皆對亞債有利。

Bryan Collins進一步指出，儘管預計市場將持續受貿易緊張局勢和其他因素所影響而維持波動，但受惠於整個亞洲地區，包括大陸在內的中央銀行財政和貨幣政策，以及較穩定的企業基本面等因素，亞洲債券存在一定價值。無論是相對於歷史水平或是全球市場而言，以美元計價的亞洲和中國高收益市場資產估值尤具吸引力，因此我們預計該市場將繼續為投資者帶來較高收益。然而，投資者在投資高收益債券時，也應不時留意短期波動。另外，高信貸質量的投資級別和高質量的人民幣計價債券亦有助提供多元分散的效益。

日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸表示，美中貿易戰達成第一階段協議，市場氣氛較為樂觀，12月印尼央行維持指標利率不變，中國央行則是全面降準，自1月6日 起下調金融機構存款準備金率0.5 個百分點，對市場利率的整體下行是項利好，亞洲高收益債的高票息收入持續吸引資金流入，在2020年全球央行維持寬鬆立場，持續在低利環境下，後續行情持續看好，JP預估2020年報酬率將為8.9％，連兩年正報酬，2020年亞高收表現可期。

(工商 )