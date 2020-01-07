台中營建類股包括總太地產（3056）、富旺（6219）、坤悅（5206）、富宇（4907），7日早盤紛紛以紅盤開出！尤其是富旺、總太，在外資加碼買超力挺下，盤中漲幅最高分別逾4％、逾2％，股價表現搶眼！富旺更在開盤短短一小時爆量大漲，目前成交量已逼近5,000張。

其中，總太在台中市北屯區「織築」案新成屋完工入帳下，搶先公布12月營收為5.74億元、年增率高達9.8倍；2019年全年營收為37.42億元，年增率達40.62％。

總太2019年前三季EPS2.05元。總太2019年股價從最低檔的16.35元、一路漲到34.15元，漲幅超過一倍。

此外，富旺受惠貿易戰台商紛紛回台投資設廠，帶動工業區與廠房的搶購熱潮，2019年第四季陸續處分桃園南崁與台南鹽水工業用地與廠房。法人預估，處分利益加上新成屋順銷，挹注第四季EPS上看0.7元，2019年EPS有機會挑戰1.3元。業績題材吸引外資持續加碼買超，帶動富旺近期股價表現亮眼。

(工商 )