選務單位中選會連日澄清新舊身分證投票問題，選政單位內政部上午表示，只要拿的是2005年全面換發的第6代現行有效的身分證(淺紫淺咖啡漸層背景)，就算戶籍地是縣市合併前的名稱，也不會影響投票權益。

網傳縣市合併或升格，若未更換身分證，投票當天將不能領選票，對此，內政部特別澄清，這是錯誤的訊息，依規定，因行政區域調整或縣市改制，國民身分證未全面換發前，仍屬有效。也就是說，不會因縣市合併或升格未換身分證，影響選舉權，在投票當日都可領取選票。

另外，網友發現這次選舉的投票通知單在注意事項規定，持「舊式身分證」不得憑領選舉票，對此，內政部也解釋，這是指1986年(民國75年)全面換發的第5代(男生土黃色、女生桃紅色背景)或更以前的身分證。

所以，今年1月11日投票時，只要拿的是2005年全面換發的第6代現行有效的身分證(淺紫淺咖啡漸層背景)，就算戶籍地是縣市合併前的名稱，也不會影響投票權益。

(中時 )