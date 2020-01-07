2020大選倒數3天，選戰進入最後時刻，各政黨砲火越來越猛烈。就有自稱原本是韓黑的網友，表示最後將決定投給韓國瑜，也說明改變的原因。

PTT網友表示，雖然韓國瑜是草包、很會講幹話，品格也有問題，「有誰會跟老婆以外的女人一起出差三天的」，但想了很久，還是決定投他一票。

該網友解釋，因為台灣太悶了，劉邦也是個草包，也是個色鬼，那又如何，只要他能找到對的人治國就夠了。就算韓事後證明只是個搞笑藝人，至少可以看他搞笑四年，政治至少不會那麼悶，反正也不會比現在爛了。

其他人留言質疑，「有什麼證據顯示他會找對的人做事？高市府那些都只是幫他擦屁股，本人不知道去哪開桌打麻將。」

原PO也回應，表示「我沒說韓好。他可能跟蔡一樣爛，但他夠搞笑。如果萬一他是個好總統，就賺到了」，蔡英文執政四年，每次看她說話都想睡覺，「而且新潮流真的太扯蛋了」。

(中時電子報)