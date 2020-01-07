龍華科技大學PBL影視製作與行銷專班學生近期表現優異，在文化創意與數位媒體設計系教授張仁礦教授下，參加海洋委員會主辦的2019「海洋環保」微電影大賽，從眾多優秀作品脫穎而出，榮獲金獎第一名殊榮；另外也分別在「2019海洋文化淡水風采全國學生攝影競賽」獲第三名及佳作、第二屆《重陽・嘉年-長青生活節》2項佳作等肯定，成績傲人。

為讓國人深入瞭解海洋資源維護與保育觀念，行政院海洋事務委員會、金門縣政府特別舉辦2019「海洋環保」微電影大賽。

龍華科大PBL影視專班學生劉家馨、袁孟婕、金俐伶、賴乙瑄、林雅禾所組成的學生團隊，由文創系張仁礦老師帶領，特地遠赴北海岸線取景，以環保議題為中心創作了「百分之七十的屬於」微電影，作品獲得專業評審一致激賞，榮獲金獎第一名殊榮。

團隊成員劉家馨表示，「百分之七十的屬於」創作理念引用了雨果的詩句： 「世界上最寬闊的是海洋，比海洋更寬闊的是天空，比天空更寬闊的是人的胸懷。」以雨果詩句引導環保主題，提醒擁有寬廣胸懷的人們，應當以確保環境資源永續發展來審視社會發展方向。

影片透過一位愛海的女孩及愛女孩的男孩，雙方對話提點出在海洋線上環保相關的種種隱憂。片中更強調，現今海洋污染程度令人憂心，而「太平洋垃圾帶」已成為人們不得不面對的環保議題，守護台灣的海岸線更不能只是一個空口號，提醒觀眾為海洋環保一起付出心力。

此外，PBL影視專班陳品樺同學，也由張仁礦教授指導下，參加「2019海洋文化淡水風采全國學生攝影競賽」，陳品樺所拍攝的「城市輕軌」作品，以「在城市穿梭的輕軌，拋開繁華的人群裡，開向自由的道路」為創作理念，利用長鏡頭特有的鏡像效果，融合輕軌的都會感以及淡水市鎭的迷人影緻，捕捉令人激賞的一瞬間，大受評審團的好評，榮獲淡水風華組第三名佳績。

陳品樺的另一件攝影作品「天空之海」，以「天空彷彿大海的遼闊，海洋與天空，極端的差異，有著相同的樣貌」為創作理念，獲得佳作肯定。在同一個比賽中勇奪二個獎項，實屬不易。

另一PBL影視專班學生王筱晴，在張仁礦老師指導下參加第二屆《重陽・嘉年-長青生活節》攝影競賽，以《同樣》、《重映》2項作品，獲得評審青睞，雙雙獲佳作肯定。

王筱晴同學選擇使用傳統CONTAX底片相機做為她的藝術創作工具，採用黑白底片來表達出時代經過。在創作過程，王筱晴以自己最重要的72歲阿嬤做為攝影主題，描述人生經歷。「如同重映的電影般，即使在不同的時空，仍看見了最初的妳。」希望能激勵不管是哪個年齡階段的人，在面對人生課題，都能不被外在環境影響，從中找出自我。

王筱晴表示，不管是以前到現在，我們都是同樣的、不曾變過。希望所有人都可以感受到時間並不能改變我們這個人的質，即使在不同的時空，我們依舊能看見最初到自我。

指導老師張仁礦強調，龍華科大及文創系在培養同學們專業發展上的全心投入，是PBL專班同學快速成長關鍵。影視專班學生經歷課堂所學與實務訓練後，運用創意展現學習成效，近幾次參加各類專業比賽，都有優異表現，相信透過參賽累積經驗，日後必能在職場上綻放光芒，成為文創產業不可或缺的關鍵人才。

(旺報 )