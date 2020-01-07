蔡英文前競辦發言人林靜儀日前的「叛國論」引發爭議，前總統馬英九認為，這是非常嚴重的指控，而且這是違反憲法的，因依照憲法條文，國家統一是政策的選項之一，但沒有時間表，什麼時候做，什麼方式都留有討論的空間，所以林靜儀的說法是種違憲的說法。

馬英九說，林靜儀這番言論其實說出民進黨的內心話，也因為她說破了，蔡英文總統才趕快出來滅火，實際上他們就想這樣做，我們要堅定的反對他。

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(中時 )