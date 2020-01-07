林靜儀叛國論 馬：是非常嚴重的指控 10:372020/01/07 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前前總統馬英九7日上午受訪時，痛批林靜儀「叛國論」是違反憲法的說法。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文前競辦發言人林靜儀日前的「叛國論」引發爭議，前總統馬英九認為，這是非常嚴重的指控，而且這是違反憲法的，因依照憲法條文，國家統一是政策的選項之一，但沒有時間表，什麼時候做，什麼方式都留有討論的空間，所以林靜儀的說法是種違憲的說法。 馬英九說，林靜儀這番言論其實說出民進黨的內心話，也因為她說破了，蔡英文總統才趕快出來滅火，實際上他們就想這樣做，我們要堅定的反對他。 ＃2020大選 ＃馬英九＃李永萍＃造勢＃憲法＃前總統＃統一＃蔡英文總統＃民進黨 (中時 ) #馬英九 #林靜儀 #蔡英文 #憲法 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 陸涉台專家： 林靜儀和蔡唱雙簧 04:092020/01/04 焦點新聞 蔡畢業證書認證 彭文正再爆3大疑點 23:332020/01/04 政治 蔡賴今同框 要催出台南7成選票 01:152020/01/05 政治要聞 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 韓國瑜偕孫大千前進社子島 痛批民進黨假台獨真貪汙 18:292020/01/05 政治 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 胡幼偉：防太陽花再起 綠席次需壓到最低 12:102020/01/06 政治 前總統馬英九竹市陪同鄭正鈐掃街送春聯 21:332020/01/06 政治 政治熱門新聞 總統大選章魚哥？這現象讓網驚覺可能的結局 - 政治 恐怖！胡幼偉：民進黨將露出凶狠面目 - 政治 韓國瑜辯論會都在罵蔡英文？羅智強突破盲點！ - 政治 又在黑韓？網友狂列30點嗆：挺蔡英文的人才奇怪！ - 政治 民進黨基層翻盤？唐湘龍：韓將勝選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。