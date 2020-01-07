國民黨總統候選人韓國瑜在高雄挺韓大遊行中親唱《隱形的翅膀》，感謝支持者的疼惜和守護。對於這首曲子，國民黨不分區立委候選人葉毓蘭還有更深層的解讀，她認為這首歌背後的含意，就是韓國瑜勝選的關鍵，因為韓身後有許多懷有願望的隱形翅膀，包括她，都將在1月11號不再隱藏，等著那個人夢想成真！
12月21日高雄挺韓大遊行氣勢磅礡，人海滿滿、旗海飄揚，當天韓國瑜親自上台領唱《隱形的翅膀》， 感謝韓粉一直以來，就像隱形的翅膀一樣守護著他。
葉毓蘭認為，這首歌背後意涵，將成韓勝選的關鍵！葉在臉書指出，韓國瑜如果會贏得2020總統大選，那是因為有眾多隱形的翅膀，能夠「在徘徊孤單中堅強，就算很受傷，也不閃淚光」。願意「用心凝望不害怕」，勇敢默默地陪他翱翔，飛過絕望，迎向希望。因為我們相信，我們的未來應該是「哪裡會有風，就飛多遠吧！」
葉毓蘭更感性指出，「隱形的翅膀，讓夢恆久比天長。留一個願望，讓自己想像。」、「一月十一號，我會勇敢地站出來，不再隱藏」。
文章來源：葉毓蘭臉書
(中時電子報)
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