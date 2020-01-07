【現場直播】國民黨召開「1/11為自己而投」青年回家投票記者會

選戰倒數四天，國民黨上午舉辦「1／11為自己而投」青年回家投票記者會，展開青年催票，多位與會青年表達年輕人其實有許多人認同韓國瑜、支持其政策，只是沒有公開表態；他們強調，民進黨不是與青年畫上等號，青年更不是民進黨禁臠，大家要勇敢站出來，為自己堅持的信仰，11日一定站出來投票，不要留下遺憾。

記者會中，有媒體詢問與會青年，有誰敢在外面說自己是「韓粉」？陳同學說，他的確因為韓市長而認同國民黨；在同儕中，他是少數站出來支持韓國瑜，同學私下也有人跟他說挺韓，只是「在民進黨執政下要發聲，的確會有壓力」。

國民黨青年部主任蕭敬嚴、副主任詹為元，以及4位青年男女，包括原住民、離島來台求學、自行創業的青年、社會新鮮人，有的是背負學貸的大學畢業生，也有希望出國的研究生，紛紛表達自己對時政的看法，同時發布要在國民黨臉書粉專發表的影片。

與會蔡小姐呼籲，為了自己、社會、國家及下一代，你我都很重要， 1月11日一定要出來投票。陳姓研究生說，兩年多前考上國立研究所，但學貸壓力很重，支持韓國瑜的學貸免息。

另位陳同學說，他很擔心兩岸議題，也看到香港事件，不能接受一國兩制，但民進黨一味對嗆方式，真能幫助台灣嗎？他也認同讓青年到國外當交換生，拓展國際觀，也非常認同韓國瑜的「成家基金」政策。他也透露，四年前他沒站出來、沒投票；三年半來覺得自食其果，這次一定站出來，還上一次的遺憾，也盡一份義務，為青年而投。

詹為元說，有人指國民黨操作「厭世感」，對抗民進黨的「芒國感」，但這不是操作，而是事實，因為民進黨執政時出現厭世代，包括畢業即失業，看到薪資默默搖頭，求學時出國的留學夢不知何時實現，卻有人不斷操作芒果乾，韓國瑜則是不斷提政見牛肉。

他感慨說，大家似乎容不下不同聲音，例如明明不能用肺發電，核能可作暫時性替代能源；兩岸若和平發展對台灣比較好，卻被說賣國賊；支持韓國瑜提出貼近青年政見，就被說成「草包支持者」、「沒有台灣價值」。他要呼籲大家，民進黨並不是與青年畫上等號，青年也不是民進黨禁臠，大家要勇敢站出來，為自己堅持的信仰而投票。

(中時 )