蔡英文總統6日稱國民黨班師回朝，大陸政府會最開心，馬英九回批，這完全不是事實，我們能夠執政的話，才能改善關係，讓兩岸人民同時獲益，相反的蔡英文連任，台灣會有風險，因為她真的不知怎麼處理兩岸關係，到現在還搞得一蹋糊塗。

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(中時 )