馬批蔡：她把兩岸關係搞得一蹋糊塗 10:342020/01/07 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九痛批蔡英文政府這3年多來把兩岸關係搞得一蹋糊塗。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統6日稱國民黨班師回朝，大陸政府會最開心，馬英九回批，這完全不是事實，我們能夠執政的話，才能改善關係，讓兩岸人民同時獲益，相反的蔡英文連任，台灣會有風險，因為她真的不知怎麼處理兩岸關係，到現在還搞得一蹋糊塗。 ＃2020大選 ＃馬英九＃李永萍＃造勢＃中共政府＃前總統＃班師回朝＃蔡英文總統＃民進黨＃兩岸關係＃風險＃台灣＃一蹋糊塗＃執政＃國民黨 (中時 ) #兩岸 #關係 #蔡英文 #兩岸關係 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 陸涉台專家： 林靜儀和蔡唱雙簧 04:092020/01/04 焦點新聞 蔡畢業證書認證 彭文正再爆3大疑點 23:332020/01/04 政治 蔡賴今同框 要催出台南7成選票 01:152020/01/05 政治要聞 簡明廉批獨厚林國慶 國民黨部：尊重黨員自由意志 17:412020/01/05 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 政治熱門新聞 總統大選章魚哥？這現象讓網驚覺可能的結局 - 政治 恐怖！胡幼偉：民進黨將露出凶狠面目 - 政治 綠媒報導李佳芬造勢爆滿 網驚：轉風向？ - 政治 韓黑轉向了！決定投韓原因曝光 - 政治 韓國瑜辯論會都在罵蔡英文？羅智強突破盲點！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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