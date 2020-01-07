網友亮機票表示要回台投韓。

網友亮機票表示要回台投韓。

2020大選在即，各候選人都已經展開最後衝刺，而旅外的民眾紛紛返鄉，準備投下重要的一票，而韓粉社團中就有許多網友貼出機票，表示直呼要「回家支持韓國瑜！」

韓粉們紛紛貼出機票，表示路途雖然遙遠、機票雖然昂貴，但是台灣的未來是無價的！每個都表示自己將會回到家鄉，為了下一代、為韓國瑜投下關鍵的一票！

這些文章激勵了社團的韓粉，直呼「給你100個讚」、「歡迎歸國，辛苦了」、「歡迎你回來一起打拚把韓國瑜送進總統府」、「辛苦了大家加油勝利」、「唯一支持韓國瑜！」

(中時電子報)