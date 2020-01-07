大陸寶鋼提早開出2月份內銷盤價，呈現平高盤走勢，調漲熱軋、冷軋、非方向性電磁鋼片等價格，其中熱軋每公噸小漲30元人民幣、普冷每公噸漲100元人民幣、非方向性電磁鋼片依不同規格產品，每公噸調漲50～200元人民幣，至於厚板、熱鍍鋅及電鍍鋅等鋼品都維持平盤。

對此，中鋼表示，確實已掌握寶鋼2月份內銷盤價，樂見其開平高盤，顯示市場表現仍朝正面和健康方向前進，將有利於整體市場的發展。

(工商 )