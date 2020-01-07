陸寶鋼2月盤價開平高盤 中鋼：樂見其成 10:392020/01/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸寶鋼提早開出2月份內銷盤價，呈現平高盤走勢，調漲熱軋、冷軋、非方向性電磁鋼片等價格，其中熱軋每公噸小漲30元人民幣、普冷每公噸漲100元人民幣、非方向性電磁鋼片依不同規格產品，每公噸調漲50～200元人民幣，至於厚板、熱鍍鋅及電鍍鋅等鋼品都維持平盤。 對此，中鋼表示，確實已掌握寶鋼2月份內銷盤價，樂見其開平高盤，顯示市場表現仍朝正面和健康方向前進，將有利於整體市場的發展。 (工商 ) #寶鋼 #人民幣 #中鋼 也許您會感興趣 推薦閱讀 存股族找標的... 緊追政府基金操盤腳步 04:092020/01/03 財經要聞 中鋼上月出貨88.4萬公噸 近5月新高 04:102020/01/03 證券．權證 生產獎金 Q2有望恢復正常 04:102020/01/03 證券．權證 中鋼開啟白色LED燈 表達哀悼之意 20:482020/01/04 財經 菊市府撒30億給中鋼買車廂 04:102020/01/07 政治要聞 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 昔股王年營收慘 專家：AirPods賣2周就打爆 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 斷臂求生撤回台 老謝點名多家台商投資大陸慘賠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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