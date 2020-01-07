復盛去年營收近172億元 衝歷史次高 10:392020/01/07 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 復盛（6670）因客戶拉貨積極，今（7日）公布的12月營收約19.48億元，年增31.30％，累計去年全年營收達171.87億元，除了比2018年全年的157.66億元，成長9.01％之外，更是創下歷史次高的紀錄，超越2015年的170.02億元，但，比2013年的182.5億元歷史高點，還有10億元左右的距離。 (工商 ) #復盛 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 昔股王年營收慘 專家：AirPods賣2周就打爆 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 斷臂求生撤回台 老謝點名多家台商投資大陸慘賠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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