復盛（6670）因客戶拉貨積極，今（7日）公布的12月營收約19.48億元，年增31.30％，累計去年全年營收達171.87億元，除了比2018年全年的157.66億元，成長9.01％之外，更是創下歷史次高的紀錄，超越2015年的170.02億元，但，比2013年的182.5億元歷史高點，還有10億元左右的距離。

(工商 )