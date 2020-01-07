之前寵物險投保不踴躍，主要是價格不便宜且有理賠限制，然由於產險推出價格親民以及推出8歲前投保即可有續保終身後的寵物險後，使得近一年寵物險投保銷售量大增。

寵物險是2019年網路投保最夯的險種，新光產險指出，因為毛小孩醫療費用很高，該公司推出的寵物險保障，依照年齡有不同保費，最低保費一年只要662元，由於一天不到2元即可獲得心愛寵物的保障，保障包括：貓、狗疾病意外醫療費用最高20萬，寵物闖禍最高賠償限額100萬元，還包括，喪葬費用、協尋廣告費用、主人住院時寵物寄宿費用，因此，寵物險一推出之後，網路投保量持續增。

另明台產險在2019年推出業界第一張終身寵物險，只要在寵物險8歲以前投保，即可續保無年齡上限的方案，在推出之後，該公司寵物險投保張數大增。根據明台產險統計，2019年該公司寵物險總投保件數約3600件，其中80％是保可續保無年齡上限的方案，另外20％是來自網路投保，主要是目前網路投保還沒有開放續保無年齡上限的方案。

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