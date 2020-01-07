在2020年第一周美國總統川普已對伊朗開出了第一槍，造成油金價大漲，伊朗也不甘示弱地揚言要報復！因此，法人表示，今年投資不能忽略地緣政治風險。

貝萊德表示，雖然中美貿易休戰期有望延長，但預期市場將在2020持續高度關注地緣政治風險。中美貿易緊張關係仍將備受關注。尤其美國兩大政黨普遍支持對大陸採取強硬立場，大陸亦已作好準備進行漫長而艱鉅的產業霸主爭奪戰。

貝萊德指出，美國對大陸科技巨擘及向大陸出口科技施加限制，導致全球供應鏈中斷，亦加強大陸在基礎科技方面自給自足的動力，可能導致中美科技產業走勢逐步分化。因此，長期而言，投資人應考慮增加大陸國內市場配置比重。另外，中東局勢一觸即發，包括襲擊沙烏地阿拉伯產油設施、土耳其入侵敘利亞以及區內各地示威活動的後續影響均不容忽視。

另一個迫在眉睫的風險是美國大選年充滿變數。貝萊德表示，美國外交政策的首要考慮因素，包括貿易政策。假如川普連任美國總統，投資人或許會面臨全球貿易體系受到更多衝擊的風險，而若民主黨執政，則可能上調企業稅及加強監理。假如兩黨之中任何一黨同時控制行政及立法部門，可能透過綠色基礎建設或減稅方式推出財政刺激措施。

貝萊德說，無論美國大選結果如何，大型科技公司可能面臨嚴格監理，例如市佔率、數據隱私、干預選舉及網路安全等議題，這將對帶動市場上揚的大型股造成不利影響。

(工商 )