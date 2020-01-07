宜蘭縣長林姿妙才舉行「就職周年向鄉親報告」活動，展現1年來做出的種種政績，林姿妙12月26日更獲得經濟發展、環境保護、醫療衛生、整體幸福感等4大獎項，她誓言未來將繼續努力、拿更多獎。網友直言，無論外界如何酸她，她本人也不以口才見長，但目前為止團隊將政務處理妥貼，「支持憨慢講話，做實事的人！」

網友在PTT論壇發文《早說妙妙很厲害的》，寫道：「愛酸她不會看公文還什麼鬼的隨便你酸，至少目前為止，事情該處理的，團隊自然就照步驟處理，她也不愛在電視上或是網路上講什麼秀場話，台灣政客嘴巴說的比做的強的人太多了，支持憨慢講話，做實事的人！」

文章一出，討論熱烈，其他網友紛紛回應：「推妙妙！」「這次事件，妙妙姐得分！」「上次就講了，她的團隊還不錯，尤其消防局長有豐富的救災經驗」、「反觀讀稿機……就不說了」、「出事了才發現林姿妙真的不錯」、「還好有林姿妙」、「在民主聖地幹倒dpp oppo，也不是簡單人物」。

PTT網友發文、留言。（圖／翻攝自「批踢踢實業坊」）

(中時電子報)