兆勁(2444)108年12月營收達1.63億元，改寫歷年同期新高記錄，雖網通業務出貨表現受耶誕假期影響，使得部份產品出貨遞延至1月，惟受惠記憶體模組事業旗下Flash、DRAM等記憶體模組新產品出貨挹注，再加上Mini LED接單出貨同步暢旺，帶動108年12月營收較107年同期成長48.35%，以去年12月營收結構來看，網通事業、半導體相關及記憶體模組事業合計營收比重分別達38%、62%，半導體相關及記憶體模組事業營收貢獻已超越網通事業，正式成為兆勁主要業務來源。

兆勁累計108年全年營收達15.76億元，亦繳出較107年全年明顯成長30.36%之優異表現。

兆勁表示，從業務營收比重分佈來看，網通事業仍持續挹注公司良好營運基礎，每月平均貢獻6000萬到1億元左右水準，觀察公司自108年下半年以來，已有4個月創近四年單月營收歷史新高之表現，主要受惠Flash、DRAM等記憶體模組新產品、以及Mini LED出貨升溫等業績貢獻，且108年12月半導體相關及記憶體模組事業合計營收比重，較108年11月的38%提升至62%，已超越既有網通事業比重，凸顯兆勁公司業務已逐步轉型朝記憶體、半導體再生晶圓及IC晶片設計生產公司等面向拓展之成績。

兆勁指出，公司在5G新產品高速先進雷射晶片(VCSEL Chip)與半導體相關產業中陸續也引進減薄再生晶圓材料、記憶體事業和Mini LED業務發展，其中，高速先進雷射晶片的部分，目前25G光通訊晶片產品已發展至效能穩定性更高的第6版本，並搭配以光通訊晶片線材模組方式送樣認證，以25G光通訊晶片產品已有大陸兩家大型設備廠、電信商伺服器公司持續進行客戶認證中，且兆勁亦持續研發56G光通訊晶片產品，可望於於今年第二季對外正式發表。

兆勁營運業績在去年第四季起正式邁入營收高成長期階段，由於兆勁已經在108年投入大量資本支出，109年將可減少此部分費用支出下，並隨著產品組合優化、提升產能利用率，展現良好經濟規模效益，進一步帶動營運獲利能力之精進，可望創造公司未來營運步入高成長期階段。

(時報資訊)