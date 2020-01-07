廣明(6188)早盤股價再摔第二根跌停，32.95元價位等於將去年一整年的漲幅全都吐回。廣明去年的最高價為4月中的60.2元。市場憂心，由於惠普提告光碟機壟斷市場及價格操控，去年12月美國地方法院判決需賠償1.76億美元賠償金，惠普1月初再加碼要求提高3倍懲罰性賠款至5.28億元，扣除其他被告和解金0.89億美元後，還要交4.39億美元，相當台幣132億元，金額超過廣明市值91.8億元跟淨值120億元。廣明連2根的跌停，市值縮水21億元新台幣。

對於廣明股價崩壞，投資人也關切公司是否會實施庫藏股護盤？依據正常流程，廣明必須先召開董事會，經董事會通過後才能對外宣布。但據了解，截至今日上午，廣明都還尚未召開相關董事會討論。

廣明最早以光碟機生產為核心業務，但2016年已經完全結束退出，並跨入機器人生產。廣明表示，一審判決已經結案，二審上訴也已經送件，廣明也委請兩家律師事務所協助繼續處理官司，預計二審也需要一至兩年時間。

(時報資訊)