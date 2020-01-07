2020 年蘋果到底對於 iPhone 產品線有怎樣的規劃？目前各家分析師給出的報告出現了不小的分歧。最新消息是，5G iPhone 中，支援 mmWave(毫米波)的款式很可能會延後到 2020 年 12 月或者是 2021 年 1 月才能推出，恐將重演 2017 年蘋果發表 iPhone 8 系列以及 iPhone X 之時的情況。

投行海納國際(Susquehanna)分析師 Mehdi Hosseini 稍早前發表預測，他認為蘋果預計在今年秋季發表的 5G iPhone 將會分兩階段上市，支援 Sub-6GHz 的版本在 9 月上市，支援 mmWave 毫米波的版本則會在 2020 年 12 月或是 2021 年 1 月才上市。分析師認為蘋果可能會延續過往的方法，選擇在秋季發表會中一次發表所有新機，但是分不同時間上市。在 2017 年，蘋果也曾出現過類似歷史，同時發表的 iPhone 8 系列以及 iPhone X，前者在9 月上市，後者則在 11 月初才開賣。而為什麼支援 mmWave 的 5G iPhone 得延後上市，分析師指出是因為蘋果選擇要採用自行研發的天線封裝技術(AiP)，而非選用第三方供應商的方案所致。分析師也認為，支援 5G 的新 iPhone 中，會有一款採用 LCD 螢幕。

針對 5G iPhone，預測蘋果新品歷史向來都有很高可信度的天風國際證券分析師郭明錤也曾發表預測報告。他認為今年蘋果會推出 4 款 5G iPhone，全都採用 OLED 螢幕，螢幕尺寸是 1 款 5.4 吋、2 款 6.1 吋、1 款 6.7 吋。而他認為蘋果將會視不同市場 5G 的佈建速度，推出僅支援 Sub-6GHz 或是同時支援 Sub-6GHz 以及 mmWave(毫米波) 的機種。他推測，蘋果預計會在 5 個市場推出同時支援 Sub-6GHz 以及 mmWave(毫米波) 的 iPhone，分別是美國、加拿大、日本、韓國以及英國。

從天風國際以及Susquehanna的預測來看，可以看見兩者的預測有不小出入。不僅如此，2019年12月美國券商Rosenblatt Securities也公布的對於 2020 年 iPhone 的預測，則是認為蘋果會推出 6 款 iPhone(不包含年初的 iPhone SE 2)。由此可見，當前對於蘋果 2020 年 iPhone 產品線的預測，各家看法都不同。消費者們可以參考角度來了解即可。

編註：5G 標準基本上涉及了兩個頻段，就是 Sub-6GHz(6GHz以下)以及 28GHz 的mmWave。這兩個頻段的特性不同，Sub-6GHz 基本在各國頻譜上能使用的頻段都十分有限，但有訊號傳輸距離長、覆蓋範圍廣、射頻技術產業成熟、容易部屬、不易受到地形地物遮蔽的特性；而mmWave則是訊號傳輸距離近、覆蓋範圍小、射頻產業相對不成熟、較難部屬、容易受到地形地物遮蔽的特性，相對於 Sub-6GHz 來說，在多國 mmWave 頻段可取得的頻寬相對較大。

(中時電子報)