工紙大廠榮成（1909）2019年12月營運持續好轉，帶動第四季自結合併營收站上全年高點，稅前獲利達3.76億元，創近1年半高點。不過，由於前三季營運疲弱，全年合併營收雖創476.49億元次高，但稅前獲利仍降至3.41億元，年減逾77％，為近10年低點。

榮成去年12月初股價下探12.95元、創2年8個月低點後觸底回升，3日股價觸及16.3元，近1個月波段漲幅近26％，近日於15.4～16.3元間盤整。今早股價開高後一度上漲1.26％，惟隨後賣壓出籠拖累而翻黑，截至10點20分最低下跌1.89％。

榮成2019年12月自結合併營收44.21億元，月增3.92％、年增2.51％，登近16月高點。營益率達5.71％，創近17月高點。稅前獲利1.52億元，月增7.73％、年增21.95％，站上全年次高，其中歸屬母公司稅前淨利1.35億元，月增9.44％，稅前每股盈餘0.12元。

合計榮成第四季自結合併營收126.53億元，季增4.82％、年減1.12％，為全年高點。營益率5.6％，站上近1年半高點。稅前獲利3.76億元，較第三季及前年同期大幅轉盈、亦創近1年半高點，其中歸屬母公司稅前淨利3.42億元，稅前每股盈餘0.3元。

累計榮成2019年自結合併營收476.49億元，年減8.92％，仍創歷史次高。惟營益率自5.08％降至3.69％，創近8年低點。稅前獲利3.41億元，年減達77.48％，創近10年低點，其中歸屬母公司稅前淨利3.46億元，稅前每股盈餘0.3元。

榮成受中國大陸禁廢令衝擊，在無法取得足夠進口廢紙、在地廢紙原料成本高漲下，使湖北榮成一期產能先天條件不良，近2年營運表現明顯下滑。不過，隨著工紙價格上漲、消費旺季加持下，去年10月起象徵本業營運的營益率及整體獲利表現，均見明顯回升跡象。

法人認為，隨著工紙報價自去年10月起轉漲，顯示供需趨於平衡，帶動榮成第四季自結合併營益率達5.6％，與稅前獲利同步站上近1年半高點。同時，中美貿易戰衝擊工紙市場需求，隨著雙方將簽署首階段貿易協議，亦有助於工紙需求增加。

展望今年，中國大陸持續推動「禁廢令」既定進度，預計今年進口廢紙自1075萬噸降至600萬噸、今年底前達成廢紙零進口目標不變。法人認為，此舉將縮減榮成與陸廠目前在進口廢紙量上的先天條件落差，隨著陸廠下半年生產成本上升，對報價上升有推升助力。

(時報資訊)