時報金犢獎不僅鼓勵青年學子創意發想，多年來也一直關注於社會公益的推廣，今年時報金犢獎邁入第29屆，將開始陸續推出命題單，其中公益型態的主題，特別由旺旺集團之財團法人旺台兩岸互信基金會所命題的「旺旺孝親三字經公益廣告設計」。

近年來，財團法人旺台兩岸互信基金會戮力推動「讓孝順成為一種習慣」的孝親觀念，希望創作者透過不同形式的創意設計來傳播孝道，帶動社會正能量，並發掘現代人日常生活實踐的孝順方法，此參賽項目將從參賽作品中遴選優秀作品，未來有機會列入旺旺孝親三字經內容，或作為品德教育教材。

旺旺三字經 作品參考

創作內容以中國傳統啟蒙教材—三字經「人之初，性本善」之【三字兩句】標語組合形式，進行孝親標語及內容創作，可創作全新文字，也可利用「旺旺孝親三字經」模板進行創意發想，參賽者可自由發揮文字及內容創意，標語創作應以淺顯易懂、朗朗上口為主，並以感動人心為前提，標語創作與作品畫面內容相呼應呈現，單件作品可用一句標語創作也可系列呈現，如參賽廣播類項，全文朗誦呈現需配適當背景音樂。

旺旺三字經 作品參考

你的孝順方式是什麼？創意的、溫馨的、令人會心一笑的，歡迎同學們踴躍投稿參賽！第29屆金犢獎企業策略單陸續推出當中，請學校師生們留意【金小牛創意俱樂部】最新消息，期許今年有別於以往的嶄新創意勝出！

(中時電子報)