騎士未兩段式左轉 遭撞飛空中旋轉重摔落地 11:222020/01/07 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 撞擊力道猛烈，轎車車頭也凹陷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 騎士未兩段式左轉 遭撞飛空中旋轉重摔落地 52歲唐姓機車騎士6日深夜23時許，沿中正路左轉南平路，和對向、沿中正路直行的31歲邱姓汽車駕駛發生碰撞，騎士當場被撞飛彈到空中再落地，路人嚇得連忙報警，並將事發經過放上網路。 桃園警方趕抵現場立即將傷者送醫，所幸唐男意識清楚、四肢仍能正常運作，腰部以下跟右小腿有撕裂傷，並無生命危險，雙方經測試均無酒精反應，肇事責任尚待釐清中，但該路口有兩段式左轉標誌，警方呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速並遵守交通號誌標示規定，避免發生事故。 (中時 ) #騎士 #警方 #中正路 #路口 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 合體施義芳 江永昌路口拜票 04:102020/01/03 地方新聞 路口拜票 綠桃園隊出奇招 04:102020/01/03 地方新聞 南市第一選區 蔡育輝戰車助陣 賴惠員路口拜票 04:102020/01/03 地方新聞 打造清淨家園 澎縣「環保騎士隊」成軍 11:192020/01/03 社會 中市逢甲商圈車禍汽機車碰撞，機車騎士受傷 12:142020/01/04 社會 正駕駛父招魂 痛哭兒：才剛跟媽媽說生日快樂..盼入忠烈祠 11:002020/01/04 政治 武漢不明肺炎 港府啟動「嚴重」應變級別 澳門加強陸路口岸檢疫 16:062020/01/04 兩岸 NBA》走定了！洛夫練球怒飆騎士總管 10:172020/01/05 體育 製作單位連犯兩大忌！吳宗憲直接「公開節目名」爆：快死掉了 16:482020/01/05 娛樂 陳其邁首次站路口 推薦江永昌優質立委 19:102020/01/06 政治 社會熱門新聞 【奪命30秒1】還原黑鷹墜機內幕 「飛高一點就好了」 - 社會 黑鷹失事前發生何事？5生還者這樣說 - 社會 非作戰亡 沈一鳴恐難入圓山忠烈祠 - 社會 中影遭認定為不當黨產 法院裁定停止執行 - 社會 【奪命30秒2】轉彎遇濃霧脫離失敗 「直接栽下去」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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