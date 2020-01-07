騎士未兩段式左轉 遭撞飛空中旋轉重摔落地

52歲唐姓機車騎士6日深夜23時許，沿中正路左轉南平路，和對向、沿中正路直行的31歲邱姓汽車駕駛發生碰撞，騎士當場被撞飛彈到空中再落地，路人嚇得連忙報警，並將事發經過放上網路。

桃園警方趕抵現場立即將傷者送醫，所幸唐男意識清楚、四肢仍能正常運作，腰部以下跟右小腿有撕裂傷，並無生命危險，雙方經測試均無酒精反應，肇事責任尚待釐清中，但該路口有兩段式左轉標誌，警方呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速並遵守交通號誌標示規定，避免發生事故。

(中時 )