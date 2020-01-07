元月二日上午七點五十五分，一輛載著十三名將士的黑鷹直升機，從松山機場起飛，計畫前往東澳嶺雷達站進行春節慰問。八點○七分，正駕駛葉建儀中校向塔台回報「能見度七浬、雲高三千呎至五千呎（約九百公尺至一千五百公尺），符合進場標準」，沒想到十三分鐘後（八點二十分），直升機的雷達光點，就消失在距宜蘭中正港北方十七浬處，也就是新北市和宜蘭縣交界的桶後溪山區。

CTWANT 一周一砲》還原奪命30秒 揭黑鷹墜機內幕

談起這次「黑鷹空難」，故參謀總長沈一鳴的空軍官校同學、中央科技大學副教授兼航維中心主任蘇盛竹強調，失事的UH-60M黑鷹直升機，是一種相當安全的改良機種，「台灣山區天候極不穩定，過了一個山頭天氣驟變，前一刻晴空萬空，轉個彎就就進入雲霧之中，依直升機扭曲變形來看，當時恐怕並非緊急迫降，而是直接栽了下去。」

目擊者指出，黑鷹直升機「轉個彎就就進入雲霧之中」，隨後失事墜毀。（圖／本刊繪圖組）

據悉，當時雖然平地天氣晴朗，地形複雜的山區卻雲霧繚繞。黑鷹直升機在雷達上消失前，可能循著桶後溪谷前進，原本一路還算平順，只是愈深入山區，天候的變化愈大，導致黑鷹直升機多次盤旋，最後失事前彎過一處山頭，卻遇上濃霧，大大降低能見度。

駕駛員見狀加大馬力，試圖爬升脫離宛如五里霧的環境，引擎卻使不出力，沈重的機身反而向下「頓挫」（如同飛機遇上亂流的真空狀態），導致螺旋槳擊中樹枝，造成機身失衡，沈甸的機首墜地後，螺旋槳持續強大作動力拍打地面，機身因而翻滾了好幾圈，機身最後在重重樹木阻力下停了下來，所幸沒有引發油箱爆炸。整個墜機過程，可能只有三十秒。

當時，雖然置身險境，黑鷹直升機上的將士們仍十分鎮定，千鈞一髮之際，參謀總長室侍從官少校黃聖航更是機警地衝上前，緊緊護住參謀總長沈一鳴的身軀。然而，兩人仍不幸罹難。

(中時電子報)