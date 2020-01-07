根據《雅虎體育》報導指出活塞大前鋒葛瑞芬因為左膝傷勢遲遲未癒，目前正在考慮動手術，一旦膝蓋動刀就有可能整季報銷。

葛瑞芬上賽季季後賽就是帶著膝蓋傷勢上陣，導致傷勢惡化，賽季結束後動了手術，本季在傷勢未癒的情況下又硬著頭皮出賽，只打了18場比賽就高掛免戰牌休兵了。

2017年葛瑞芬與快艇簽下5年1.7億美元合約，沒想到2017-18活塞透過季中交易獲得葛瑞芬，本季結束後葛瑞芬與活塞的合約還有2年，總薪資7500萬美元，明年夏天葛瑞芬可以跳脫合約成為自由球員。

(中時 )