NBA》活塞葛瑞芬考慮動刀 整季恐報銷 10:412020/01/07 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 活塞隊葛瑞芬左膝傷勢未癒，正在考慮動手術，一旦動刀整季就會報銷。（美聯社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據《雅虎體育》報導指出活塞大前鋒葛瑞芬因為左膝傷勢遲遲未癒，目前正在考慮動手術，一旦膝蓋動刀就有可能整季報銷。 葛瑞芬上賽季季後賽就是帶著膝蓋傷勢上陣，導致傷勢惡化，賽季結束後動了手術，本季在傷勢未癒的情況下又硬著頭皮出賽，只打了18場比賽就高掛免戰牌休兵了。 2017年葛瑞芬與快艇簽下5年1.7億美元合約，沒想到2017-18活塞透過季中交易獲得葛瑞芬，本季結束後葛瑞芬與活塞的合約還有2年，總薪資7500萬美元，明年夏天葛瑞芬可以跳脫合約成為自由球員。 (中時 ) #活塞 #葛瑞芬 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／三總院長說明5人傷勢 2人住加護病房 11:042020/01/03 政治 三總：黑鷹傷者狀況穩定 2位住加護病房 11:422020/01/03 生活 NBA》活塞拋售籃板王 多隊積極爭搶 10:242020/01/04 體育 NBA》格林好累！勇士教頭考慮輪休 10:122020/01/06 體育 好消息！黑鷹失事生還者陳映竹、黃佑民今轉普通病房 11:462020/01/06 生活 體育熱門新聞 NBA》球隊實力榜 湖人第三勇士倒數第二 - 體育 MLB》投手專用號誌？聯盟出招防作弊 - 體育 NBA》超人再起 霍華加入灌籃大賽 - 體育 不當洪一中跳槽苦主 樂天備妥重金回擊 - 體育 馬來西亞大師賽開打 戴資穎首輪對手換人 - 其他 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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