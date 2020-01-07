空軍司令部今（7）日表示，對於1月2日黑鷹失事事件發生後，運安會即快速的協助解讀「黑盒子」資訊表達感謝，並無媒體指稱「查洩密」情事，本部特此澄清。

空軍司令部指出，因涉及原廠解讀權限，已協調美在臺協會，儘速將黑盒子送美完整解讀。本次失事調查尚須蒐集各項資料，黑盒子資料僅為其中乙項，取得黑盒子資料後，再進一步與其他事實資料（如錄音抄件、天氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等），進行交叉比對、分析評估及研討審查等工作。

空軍司令部強調，本案依據「空軍飛行及地面安全教範」失事調查規定，已成立調查委員會及審查委員會，指派相關專業編成飛行、修護、醫務、法務、氣象等委員席位，另邀請運安會及飛機設計原廠公司，共同協助審查，並按「現場調查」、「事實資料蒐集」、「分析」及「結論」等程序執行。本部感謝運安會及各界的協助，籲請外界勿妄加臆測，報導不實言論，使國人誤解。

(中時 )