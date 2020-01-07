農曆年將近，很多民眾都希望買張彩券給自己年終小確幸一下。台中市日前卻發生一件彩券行將客人獎的彩券多刷一次，給了雙倍獎金的事件，幸彩券行老闆閉店時發現帳務有誤，請警方協助聯繫上得獎民眾，將溢領的獎金迅速歸還，彩券行為感謝警方能迅速解決民眾的煩惱，特別到派出所致贈蜜棗，給警察同仁一個鼓勵。

台中市警察局第二分局文正派出所日前獲報，在中華西街上的一家彩券行需要警方協助，警方迅速到場瞭解，原來是年約50歲的李姓彩券行老闆，於店內清帳時發現金額短少了新台

幣一萬多元，詳細查詢帳務系統，才驚覺是自己將客人的中獎彩券條碼多刷了一次，導致多了筆中獎金額。

由於不是熟識的客人，當下不知所措，只好請警方協助，員警立即調閱店內監視器鎖定該名客人的特徵，再輔以路口監視器循線尋找，終於順利聯繫上阮姓得獎主，警方登門向他解釋事情原委，他也很訝異自已竟不查溢領了獎金，並立即到店內將溢領獎金歸還，結束這場意外插曲。

李老闆表示，年關前後都會吸引許多民眾來小試手氣，當天剛好客人太多忙不過來，才會造成這樣的疏忽，還好遇上熱心積極的員警，也感謝阮男未計較店內的疏失。李老闆為向員警表達感謝之意，隔日一早就到所內致贈一箱蜜棗，並帶著開心的笑容和員警合影。

(中時 )