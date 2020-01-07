男星玄彬和蘇志燮、孔劉、姜棟元四人有「韓國四大公共財」，四位黃金單身漢的感情歸屬是外界矚目焦點，昨(6日)晚間韓網突然熱傳玄彬和螢幕情侶孫藝珍在戲播完後將閃婚消息，另又有人傳兩人其實已經分手，對此，雙方公司都笑著否認，澄清這都不是事實。

玄彬過去曾承認和宋慧喬、姜素拉交往，2017年玄彬透過公司宣布恢復單身，近來又頻傳他和多次合作的孫藝珍假戲真做，兩人最近合拍《愛的迫降》，戲裡戲外互動都甜蜜蜜，昨網上甚至傳出，兩人將在戲拍完後正式發布結婚消息。

同時間，有網友在論壇爆料，指兩人確實交往，但目前已分手，據《MyDaily》報導，對於同時間傳出閃婚和分手訊息，孫藝珍公司斬釘截鐵否認，表示：「電視劇反應很好，演員們的演技合作也很好，可能才因此產生這種緋聞」，並指演員在寒冷天氣工作很辛苦，如果能給作品同樣的關注就好。而玄彬經紀公司也一笑置之，表示：「我們也都笑著說『原來有出現這種傳聞啊』」。

(中時電子報)