發芽的馬鈴薯有毒不能吃，但發芽的薑雖然營養價值會降低，但並不會產生有毒物質，因此是可以吃的。不過，食品專家表示，若家中的薑出現發霉腐爛的狀況，則不要吃，恐會致癌。

家中常見的佐料「薑」，常用不完久放，最後就發芽了。根據食品專家張邦妮表示，薑在發芽過程中，並不會產生有毒物質，長出的芽薑也能夠吃。不過在發芽的時候，薑會消耗掉部分營養，導致本身的營養價值降低。

不過專家說，發芽沒問題，但是「發霉」可就是另一回事。發霉腐爛的薑很有可能會產生「黃樟素」這個致癌物質，雖無足夠的研究指出，吃腐爛的薑與癌症之間的關係，但仍建議，為了安全起見，即便將腐爛發霉的部分挖除，也不要食用。

而專家也補充，嫩薑、粉薑和老薑的保存方式也不同，嫩薑富含水分，因此建議可以包保鮮膜放冰箱冷藏；粉薑可先切片、切絲冷藏；老薑的水分較低，建議放在通風良好、乾燥的地方儲存。

此外，根據食藥薯的資料顯示，蔥、蒜頭、洋蔥和地瓜等食物，發芽之後仍就可以食用，不會產生任何毒素，但發芽可能會導致本身的營養流失，像是地瓜吃起來口感可能沒這麼好，因此建議，食物新鮮吃最好，每次請酌量購買。

作者簡介：食品技師張邦妮，安心食代食安知識網創辦人。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者。

(中時電子報)