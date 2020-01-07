黑鷹失事5生還者黃祐民、陳映轉出加護病房。(中時資料照 鄭郁蓁攝)

國防部一架黑鷹直升機，2日載著包括參謀總長沈一鳴等13名高階軍士官，前往宜蘭地區進行春節慰問行程途中，不幸墜機，造成8名國軍殉職，震驚全國。現在各界都想知道黑鷹失事原因，除了黑盒子資料，5名生還者還原當時狀況，也是重要關鍵。

這起黑鷹失事事件，造成參謀總長沈一鳴、政戰局副局長少將于親文、情報次長室助次少將洪鴻鈞、參謀總長室侍從官少校黃聖航、一等總士官長韓正宏、正駕駛中校葉建儀、副駕駛上尉劉鎮富、士官長機工長許鴻彬共8人都不幸罹難。

5名生還者則是通信電子資訊參謀次長室中將次長曹進平、後勤參謀次長室中將次長黃佑民、作戰及計劃參謀次長室少將處長劉孝堂、作戰及計劃參謀次長室中校作參官周欣頤，以及隨行採訪的軍聞社攝影士官陳映竹。

據《鏡週刊》報導，5名生還者一致告訴軍、檢，直升機起飛後一切正常，天氣也很穩定，並未感覺到氣流影響飛行，也沒有突然下沉的現象，可說出事前完全無任何異狀。

而運安會已於4日完成黑鷹黑盒子資料解讀，送回空軍司令部。根據初步判讀，直升機動力系統沒問題，事故發生前的30秒是關鍵。

(中時電子報)