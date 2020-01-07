花蓮慈濟醫院與中國醫藥大學附設醫院，公布了第1批接受自費細胞治療的患者現況，民眾得以藉由實際案例了解最關心的收費問題。

12月初舉辦的台灣醫療科技展中，但凡有關細胞治療的現場總是人頭攢動，民眾勇於提出問題，其中不乏老人家或滿口濃重口音的海外華人。相較起1年前《細胞治療特管辦法》剛上路，台灣人對這類新興的醫療顯得更加關切。

《特管法》通過 11申請案

展覽期間，已經取得《特管法》施行許可的花蓮慈濟醫院，以及中國醫藥大學附設醫院（下稱中附醫），公布了第1批接受自費細胞治療的患者現況，民眾得以藉由實際案例，一次弄明白最關心的收費問題。

療法新穎 保險給付有難度

據了解，11月才剛獲准以CIK細胞治療第4期實體癌的台北醫學大學附設醫院，雖尚未正式進行患者的治療，但是業界已傳出可能是《特管法》之下，第1個療程定價低於百萬元的癌症免疫細胞治療。

儘管不同細胞與不同醫院療程的價格無法直接相比，但是從目前幾家醫院的定價來看，癌症細胞治療的百萬元水平跑不掉，也因為《特管法》下的細胞治療為自費醫療，一般民間保險能不能給付，也就成了患者與家屬關注的重點。

很可惜，保險不給付。細胞治療太過新穎，活細胞目前並不算是藥，臨床上的療效證據也還不是非常明確與全面，會因為患者身體狀況與細胞品質等等而異，因此保險公司無法提出相關的保險給付標準，仍在積極研究中。

合併治療 免疫細胞扮助攻

中附醫拿到兩個不同期別癌症的《特管法》核准，收治病患的速度也最快，截至12月6日止，透過該院細胞治療中心洽詢的民眾近600位，約診人數也超過200位，正式簽約者多達41例。

值得留意的是，現階段在《特管法》之下執行的自體細胞治療，醫師都有採用「合併療法」的共識，也就是結合既有治療方式再輔以細胞治療，並不能只靠自體免疫細胞治療。

骨科細胞治療 下階段焦點

現階段3階段收費與合併治療的模式應該會是癌症治療的主流，民眾有了軌跡可依循，心裡也比較有底氣知道如何踏出與個案管理師或醫師溝通的第一步。當然，真正涉及可能的細胞治療時，還是要充分地諮詢醫院與醫師，畢竟不同細胞種類與不同的細胞製備公司，甚至不同的執行醫師，或者病人本身的病情進展，都可能影響最後的治療結果。

癌症的細胞治療收費模式與合併治療方式大致底定，接下來的重頭戲，應該會在台灣號稱每年有300萬人受到困擾的關節退化問題。由院長帶頭進行骨科相關的細胞療法，無論是治療結果、收費方式，絕對都是業界關注的焦點。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)