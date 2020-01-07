伊朗將軍蘇雷曼尼死於美軍無人機「斬首行動」空襲後，有輿論預測北韓國務委員會委員長金正恩近期將隱遁避免外出，但金正恩出乎意料地在今天公開活動，彰顯自信。

南韓聯合新聞通訊社引述北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，「（北韓）黨和國家及武裝力量最高領導人金正恩同志視察指導順天磷肥工廠建設現場」。這是北韓媒體2日報導參謁錦繡山太陽宮消息後，金正恩時隔5天進行公開活動。

金正恩表示，建設順天磷肥廠是作為「正面突破戰」首年－2020年北韓勞動黨（KWP）最重視的經濟課題之一，因此定為今年視察工作第一站。

報導指出，金正恩新年伊始視察選址體現了發展農業自力更生、克服長期制裁的決心。

金正恩還表示，振興國家農業生產所必需的順天磷肥廠建設工程和磷灰石礦復原工程要儘快完工，以恢復高濃度磷肥的生產。

金正恩曾在去年底的北韓勞動黨第7屆中央委員會第5次全體會議（五中全會）上報告，農業戰線是「正面突破戰」的主戰場，強調設立農業科研機構及培養農業科研人才。

對於嚴峻的國際形勢，金正恩表示，「敵人越是興風作浪，我們的旗幟就越是迎風飄揚。政局再難，障礙再大，也要懷著社會主義建設偉業光榮正確的堅定信念，相信自己的力量，不斷增強責任感、積極性和奉獻精神，我們必將親手實現我們的理想和抱負」。

為增產緩解積重難返的糧荒，北韓對平安南道的南興青年化學聯合企業所、順天石灰氮肥廠、順天磷肥廠和黃海南道的海州磷肥廠等寄予厚望。順天磷肥始建於2017年。

(中央社)