台股昨受美伊關係緊張、周末總統大選、外資擴大賣超近百億元等因素影響，大盤痛失5日線、月線、萬二關卡，所幸美股昨夜回神收高，帶動亞股今早走多，台股三大期指早盤聯袂開高，隨後集中市場開11961.97點、上漲8.61點，店頭市場開147.38點、上漲0.13點。盤初在權值三巨頭台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)聯袂彈升下，大盤指數一度爬升至11986.03點、站上月線，惟國巨(2327)、華新科(2492)、奇力新(2456)等被動元件遭空軍重砲猛轟，多頭士氣遭挫，台積電、鴻海隨即翻黑走弱，大盤也跟著急墜，11900關警鈴大作。

分析師表示，本週即將進行總統大選、離農曆封關倒數十天，多頭選擇觀望，在賣單調節下，台股開高走低，個股紛紛壓回整理，預期資金將待選舉出爐後才會表態。短線觀察重點可放在去年度的營收表及財報表現、擁有轉機題材或高殖利率的個股及武漢肺炎問題的情況。

盤面表現方面，龍頭權值股台積電(2330)今日開高後盤中不敵賣壓，股價翻黑整理，成為拖累台股翻黑的關鍵；12月營收成長公司是盤面上的人氣焦點，所羅門(2359)去年12月營收出色，股價強漲逼近5%、和鑫(3049)、泰碩(3338)呈現高檔震盪；面板股的群創(3481)與友達(2409)有買盤敲進，股價進行反彈；光環(3234)昨日獲外資站買方，股價開高走高，漲幅在5%以上。國巨(2327)108年12月營收及全年度營收皆呈現衰退，今日開低走低，盤中被打入跌停板414元。

分析師指出，短線中東地緣政治風險提升，全球股市表現難免會造成影響，中美貿易部份，雖然第一階段貿易協定簽訂在即，但後續談判依然存有變數。觀察外資動態，昨日賣超台股近百億元、台指期昨日減單2000多口，淨多單為3萬多口。但台幣昨日僅微幅貶值，顯示外資並未大幅流出，趨勢上，不妨鎖定5G、記憶體、iPHONE等題材。

(時報資訊)