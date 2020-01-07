川普任期恐將結束？美國總統川普的前國家安全顧問波頓（John Bolton）昨（6）日終於宣布，如果被傳喚，他將同意赴參議院為彈劾川普一案作證，外媒指出，這將提高川普被罷免的可能性。

美國新年假期結束，議員紛紛返回工作崗位，國會彈劾川普一案也出現重大進展，路透社報導，熟知內情的前美國國安顧問波頓昨日突然宣布，願赴參議院作證，波頓發布聲明表示，「如果參議院傳喚我作證，我已經準備好作證。」波頓並未透露更多細節。

美國總統川普去年9月被爆出電話施壓烏克蘭總統澤倫斯基，扣押對烏軍事援助，以要求對方調查總統大選競爭對手拜登及其子韓特的黑資料，引爆「通烏門」醜聞，民主黨掌控的眾議院於9月底對川普展開彈劾調查，接連傳喚多名相關人員赴眾議院作證，波頓的律師曾表示波頓能說明更多白宮內部討論的細節，不過當時波頓拒絕出席作證。

如今波頓態度大反轉，路透社指出，曾作為白宮高階官員的波頓將能為通烏門一案提供新證據。報導指出，在眾議院聽證會中，多名證人提到波頓強烈反對川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）施壓基輔的舉措，更曾批評這樣繞過正常外交管道的作法是「毒品交易」，一名參議院助理透露，國會調查人員據此相信，波頓並不贊成川普延後對烏克蘭的3.9億美元軍事援助，而他如出席作證，將能對整件事有更清楚的交代。

不過參議院屆時會否傳喚波頓仍是未知數，川普的共和黨議員盟友並不樂見這樣的事態發展，他們多數希望，參議院就眾議院蒐集到的證據迅速進行審判，而且預期川普能在大選前順利洗脫罪名。參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）昨日也重申，直到審判開始，參議院都不會考慮傳喚新人證。

(中時電子報)