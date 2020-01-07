帝圖(6650)2020迎春拍賣會將於1月19日舉行，為全年度四場拍賣會的首場，該公司2019年前11月營收1.1億元，累計佣金收入0.97億元，年成長2.30％，公司營收來自四場拍賣會貢獻顯著，今年政府稅制改革大趨勢成形，台灣送拍推分離課稅、文化藝術獎勵條例推藝術品交易全面免營業稅，將成為今年度佣金收入成長動能。

帝圖年迎春拍賣由「郎世寧照盆孩兒圖」傳世大作領銜，郎世寧奉乾隆旨意創作的真蹟《照盆孩兒圖》來源顯赫，出自宋氏家族舊藏，是宋老夫人倪桂珍透過張學良，為宋家六個孩子(宋藹齡、宋慶齡、宋子文、宋美齡、宋子良、宋子安)所購買的郎世寧畫作中的一幅，以援助當時急需經費進行活動的溥儀。預估價新台幣5,000萬至8,000萬元。

此次迎春拍徵得眾多近代書畫名跡，包含于非闇《紅葉小鳥》精彩作品，預估價新台幣60萬至120萬元；胡適《胡適書王荊公詩》，預估價新台幣25萬至40萬元；高劍父《隸書五言聯》，預估價新台幣50萬至80萬元。

帝圖藝術續推出「前立法院丑輝瑛委員舊藏書畫」專題，徵集到溥心畬重要作品，溥心畬《楷書-千字文》預估價新台幣120萬至200萬元；《團龍楷書五言聯》預估價新台幣60萬至100萬元、《清波魚戲》預估價新台幣60萬至100萬元。本次亦徵得于右任《草書六言巨聯》、《書法五言巨聯》等精彩作品。

帝圖2016年起年度藝術品成交金額持續成長，去年共四次拍賣達7.1億元，相較前一年度6.5億元成長，符合拍賣平台追求藝術品交易的成交抽佣性質，交易金額越高，業績表現將越加穩定。佣金收入因而連四年成長，拍賣品來源穩定性為公司主要競爭力。去年前11月營收年減42.04％，主要為考量美中貿易戰期間大環境不確定性，購入買斷存貨送拍機會減少，但毛利率較高的徵件送拍成交金額，年增25％。公司去年起以毛利率與營收穩定性為優先考量，策略上以拍賣徵件收取佣金收入為主流。

(時報資訊)