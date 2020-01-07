台灣電商龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網年貨節暖身活動於去年12月30日開跑，年節氛圍推動買氣勢不可擋，根據富邦媒統計，自去年12月30日至今年1月5日，業績年增近30%。

富邦媒旗下momo購物網年貨節暖身活動於12月30日開跑至1月5日，業績表現亮眼，讓《鼠錢年貨節》有了好彩頭，根據momo統計，近兩周站上伴手禮銷售較平日成長約40%，春節期間大吃大喝的習慣讓國人更有一層健康上的顧慮，加上全民日常養身保健意識高漲，今年針對三高循環的保健食品，如納豆、紅麴、魚油等，以及窈窕類保健食品，在春節前夕買氣成長顯著，成長約30%。

富邦媒持續鎖定年節贈禮需求分享伴手禮選購需求，其中品牌口碑及精緻包裝為首要選購重點，養生健康風氣正夯，雞精、人蔘滋補液也為人氣選擇，針對年節特別推出聯名、特色禮盒更是觸發買氣的關鍵，看準年貨商機，momo年貨節萬件商品狂降3折起，限時推出「消費滿額回饋3%」、必看「網紅直播推薦新春好貨」、「25家銀行最高回饋$3300」等活動，更延續烘爐地財神發財金限量送活動好評，加碼祭出下單抽「鹿港天后宮平安點燈」或「6000元紅利金」好康，以期帶動應景買氣持續升溫。

(時報資訊)