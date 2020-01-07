美國記憶體大廠美光（Micron）旗下的電腦記憶體和儲存品牌Crucial，宣布專為遊戲玩家與重度超頻愛好者使用的高效能Crucial Ballistix記憶體次世代產品組合。此產品組合的設計採用尖端的美光（Micron）晶片，具備全新的設計樣貌，包含兩個全新系列Crucial Ballistix以及Crucial Ballistix MAX。

全新的Ballistix系列配備黑、紅、白三色的現代化鋁製散熱器，提供速度從2400MHz至3600MHz，容量從4GB至32GB。RGB選項包含8個區域共16個LED，燈光效果可透過常見的RGB軟體自訂及控制。Crucial Ballistix系列提供桌上型電腦（DIMM）或筆記型電腦 （SODIMM）適用的規格尺寸，並且提供終身有限保固。

Ballistix MAX記憶體是這個全新系列產品的旗艦產品，提供速度從4000MHz至4400MHz，容量8GB和16GB等不同的選項。

美光消費產品事業群企業副總裁暨總經理Dinesh Bahal表示，全新的Crucial Ballistix系列產品在電競記憶體方面提供極致的效能，能提供遊戲玩家、組裝者和超頻愛好者期待的高速、低延遲和世界級效能。所有Crucial Ballistix記憶體均與最新的Intel和AMD平台相容。

(時報資訊)