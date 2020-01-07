ViewSonic宣布在台灣互動電子白板市場取得優異成果，與中華電信(2412)合作，贏得2019全年度前瞻基礎建設計畫中，規模最大的智慧互動白板採購案「台南市國民中小學普通教室數位教學設備更新計畫」，將為台南市279間學校的1221間教室導入ViewSonic的ViewBorad智慧互動白板，協助打造互動、創新、智慧的教育環境。此外，ViewSonic也爭取到「台北市高中職暨國中小智慧未來教室採購案」，將協助台北市521間教室升級為互動智慧教室，並已在全台許多縣市都有具體實績，展現ViewSonic在台灣推廣「ViewSonic創新教室」的努力有成。

ViewSonic台灣區總經理黃金得表示，ViewSonic提供整合硬體、軟體和生態圈的完整教育科技(EdTech)解決方案，協助學校打造科技友善的教學現場，ViewSonic在2019年交出亮眼的成績單，並與中華電信合作整合彼此資源，結合ViewSonic的ViewBoard智慧互動白板解決方案，以及中華電信可信賴的寬頻網路與雲端服務，將台南市1221間的傳統教室升級為互動學習環境，打造令人高度期待的創新教室。

在台南市與台北市的前瞻基礎建設計畫中，將分別導入75吋與85吋的4K ViewBoard智慧互動白板IFP7550-2、IFP8650-2，均內建myViewBoard數位白板軟體，讓老師上課時可以直接在螢幕上編輯、書寫、錄製，下課後可將上課錄製的內容儲存到雲端上與全班同學分享，學生在遠端複習時還可即時編輯圖片或畫面，與同學一起在線上討論課程，提升教學的互動性。另外，提供流暢的書寫體驗，支援多人同時書寫，AI觸控筆可將隨手勾勒的草圖轉換為圖庫中的影像。透過內建的無線投屏軟體ViewBoard Cast，將其他行動裝置上的影像分享到智慧互動白板上。

(時報資訊)