距離大選進入倒數，究竟是總統蔡英文會連任還是國民黨總統參選人韓國瑜扭轉戰局，成為外界近日討論話題。自由作家洛杉基指出，今年的選舉跟往常很不一樣，創下好幾個第一的紀錄。

洛杉基在臉書指出，相信許多人的心情跟他一樣，忐忑不安。一如過去考大學放榜前的心情：儘管盡了人力，還是得聽天命。他也認為，今年的選舉跟往常很不一樣，創下好幾個第一的紀錄。

對洛杉基而言，他說過去未捐款給任何候選人，這次他首次捐給韓國瑜。他認為韓並不完美，但勤能補拙；他出身貧賤，所以懂得民間疾苦；他不是博士，懂得用一群比他聰明能幹的博士與能人來協助他。此外，過去他從不參加任何候選人的造勢活動；這次計畫參加韓國瑜的9日凱道造勢，想目睹「中華民國」重返這塊土地的激動心情。「上次上凱道，是參加紅衫軍倒扁，這次是全民倒蔡」。

對國家而言，洛杉基也提出幾個第一的紀錄。包括幾個宮廟數十年來首次無法抽出國運籤、操弄風向導致外交官自殺死亡的網軍集團，一個個被破獲，首領在逃，他們背後的金主呼之欲出。此外，檢調加強查水表，刻意在選前造成寒蟬效應，讓所有反政府的聲音消音、去年12月31日用強渡關山的方式，讓《反滲透法》在年底前強行通過，讓民眾懷疑這是民進黨行使「終極奧步」的前奏。

洛杉基也提及，從韓國瑜的造勢場合，讓人感受到他比馬英九還高的超人氣；許多人陪著他走南闖北，熱情不減，比當年支持馬英九的熱情還更勝一籌。

(中時電子報)